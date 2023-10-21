Bloomberg: Ізраїль обговорює зі США тимчасовий уряд у секторі Гази після того, як звідти витіснять ХАМАС

Ізраїль обговорює зі США можливість створити тимчасовий уряд у секторі Гази після того, як звідти витіснять бойовиків руху ХАМАС.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що такий уряд можуть створити за підтримки ООН і за участі арабських держав.

За словами співрозмовників видання, обговорення поки що на ранній стадії та залежатимуть від подальшого розвитку подій, зокрема від результатів наземної операції армії Ізраїлю. Bloomberg зазначає, що створення тимчасового уряду вимагає підтримки арабських держав усього регіону, а це наразі не гарантовано.

США також стурбовані тим, що Ізраїль недостатньо продумав наслідки наземної операції та не має чіткої мети, окрім повалення ХАМАС. Є побоювання, що операція переросте в повноцінну регіональну війну.