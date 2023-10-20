Окупанти вдарили ракетою по Кривому Розі. Є загиблий

Російські окупанти ввечері 20 жовтня вдарили ракетою по дачному кооперативі у Кривому Розі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через російський удар загинув 60-річний чоловік. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Її доправили до лікарні у важкому стані.
Після удару спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили. Наслідки атаки уточнюють.
- У версені окупанти вдарили по Кривому Розі — ракета влучила в адмінбудівлю поліції. Тоді загинула одна людина, ще 73 постраждали.
- Наприкінці липня від ракетного удару по Кривому Розі загинули шестеро людей, 75 травмувалися. Ракети влучили в навчальний заклад і багатоповерхівку.