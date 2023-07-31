У Кривому Розі кількість поранених зросла до 75. Від ракетної атаки загинуло шестеро людей

У Кривому Розі триває рятувальна операція на місці влучання російських балістичних ракет. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві ракети.

На місці удару повністю зруйновані з четвертого по девʼятий поверхи житлового будинку, а також пошкоджені університет і адмінбудівля. Володимир Зеленський опублікував відео наслідків атаки.

Наразі відомо про шістьох загиблих, серед них дитина та її мама.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак каже, що кількість поранених вже зросла до 75 людей, серед яких шестеро дітей. Із 22 госпіталізованих двоє важкі.