У Палату представників США з третьої спроби не обрали спікера. Що це значить для України

У США після усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників триває обрання нового. Сьогодні, 20 жовтня, пройшов третій тур голосування, на якому знову не змогли обрати наступника Маккарті. Головними конкурентами були конгресмен-республіканець Джим Джордан і демократ Гакім Джефріс.

Про це свідчать результати голосування.

Кандидат від Республіканської партії Джим Джордан набрав 194 із 217 необхідних голосів, тоді як кандидат від Демократичної Джефріс — 210. Решта кандидатів загалом отримали 25 голосів.

Виконувач обовʼязків спікера Патрік МакГенрі резюмував: «Спікера не обрали».

У першому турі Джордан втратив 20 голосів, у другому — 22 голоси, а зараз — 25 голосів. Після другого голосування республіканець заявив, що підтримує ідею надати повноваження республіканцю Патріку МакГенрі як тимчасовому головуючому в Палаті. Однак невідомо, чи підтримає це достатня кількість республіканців, які становлять більшість у Палаті представників. Зокрема, ультраправі проти ідеї, називаючи її неконституційною та безпрецедентною. Водночас лідер Демократичної партії Гакім Джефріс заявив, що партія, можливо, готова підтримати це розширення повноважень.

Тим часом кілька демократів надіслали МакГенрі листа, де підтримали ідею надати йому «розширені повноваження» — розглядати деякі закони, як-от щодо допомоги Україні та Ізраїлю, тимчасових витрат для уникнення закриття уряду і витрат на 2024 рік.

Колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті підтримує Джима Джордана і називає його «ефективним законодавцем».

Що таке Палата представників?

Конгрес США — федеральний законодавчий орган Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: Палати представників (435 депутатів) і Сенату (100 сенаторів). Головою є спікер, якого обирають від партії більшості — на виборах 2022 року Республіканці отримали більшість у Палаті представників. Основною функцією Палати представників є ухвалення федеральних законів, тобто таких, що діють для всіх штатів.

Попереднього спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня 2023 року — уперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.

Чому це важливо для України?

Посада спікера Палати представників США є третьою позицією після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою в разі непередбачуваних випадків, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни. Поки його немає (а це вже два тижні), палата не може займатись своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу Ізраїлю або Україні. У комітетах робота тривала. Увечері 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу $61,4 мільярда на підтримку України. Щоб схвалити цей пакет, потрібно відновити роботу Палати представників.