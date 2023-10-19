Республіканець Джим Джордан відмовився змагатися за посаду спікера Палати представників. Що буде далі

У США конгресмен-республіканець Джим Джордан відмовляється від третьої спроби отримати посаду спікера Палати представників і підтримує ідею надати повноваження республіканцю Патріку МакГенрі як тимчасовому головуючому.

Про це пише газета The Washington Post із посиланням на людей, які знайомі із ситуацією.

Після двох невдалих голосувань республіканці дали зрозуміти Джордану, що він не має достатньої підтримки, щоб отримати посаду спікера. Досі незрозуміло, скільки республіканців (вони становлять більшість у Палаті представників) підтримають ідею надати тимчасовому спікеру Патріку МакГенрі розширені повноваження. Багато ультраправих були категорично проти цієї ідеї, кажучи, що вона є неконституційною та безпрецедентною.

Газета The New York Times писала, що минулого тижня четверо демократів надіслали МакГенрі листа, в якому заявили, що підтримають надання йому «розширених повноважень». Демократи пропонували дозволити МакГенрі розглядати лише певні закони: щодо допомоги Україні та Ізраїлю, законопроєкт про тимчасові витрати, щоб запобігти закриттю уряду, і про витрати на 2024 рік.

Патрік МакГенрі. Getty Images / «Бабель»

Що таке Палата представників?

Конгрес США — федеральний законодавчий орган Сполучених Штатів Америки, що складається з двох палат: Палати представників (435 депутатів) і Сенату (100 сенаторів). Головою є спікер, якого обирають від партії більшості — на виборах 2022 року Республіканці отримали більшість у Палаті представників. Основною функцією Палати представників є ухвалення федеральних законів, тобто таких, що діють для всіх штатів.

Попереднього спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади 3 жовтня 2023 року — уперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.

Посада спікера Палати представників США є третьою позицією після президента та віцепрезидента США у черзі на керівництво державою в разі непередбачуваних випадків, наприклад, якщо щось трапиться з чинними очільниками країни. Поки його немає (а це вже два тижні), палата не може займатись своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу Ізраїлю або Україні. У комітетах робота тривала.

Джима Джордана називають «виконувачем усіх забаганок Трампа», також відзначали його небажання погоджувати допомогу Україні. Він двічі програв голосування за посаду спікера Палати представників. Для цього необхідно набрати 217 голосів.