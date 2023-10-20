Соцмережа X (Twitter) запустить два нові види преміумпередплати

Власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що його платформа незабаром запустить два нові види преміумпідписки.

Одна з них коштуватиме дешевше, ніж поточна (за $8 на місяць), і не зменшить кількість реклами, а друга буде дорожчою і забере всю рекламу. Ніяких деталей Маск не розкрив, як і ціни на анонсовані підписки.

Поточна преміумпідписка зменшує кількість реклами наполовину.