Соцмережа X (Twitter) запустить два нові види преміумпередплати

Власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що його платформа незабаром запустить два нові види преміумпідписки.
Одна з них коштуватиме дешевше, ніж поточна (за $8 на місяць), і не зменшить кількість реклами, а друга буде дорожчою і забере всю рекламу. Ніяких деталей Маск не розкрив, як і ціни на анонсовані підписки.
Поточна преміумпідписка зменшує кількість реклами наполовину.
- У вересні Ілон Маск заявив, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам. І тому, можливо, усім доведеться платити за користування X (Twitter). Після цієї заяви соціальна мережа Bluesky Джека Дорсі отримала рекордну кількість щоденних активних користувачів.
- Нещодавно X (Twitter) вирішила прибрати заголовки в публікаціях із посиланнями, які ведуть на інші сайти тощо. У такий спосіб Ілон Маск намагається змусити користувачів проводити більше часу безпосередньо на платформі і публікувати «довгоформатний контент».
- Крім того, Ілон Маск 1 жовтня вперше протестував прямі трансляції на платформі X. Під час стриму, що тривав 52 хвилини, він грав у Diablo IV.
- 18 жовтня стало відомо, що X запровадить платний доступ для всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему. Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — $1, щоб створювати і коментувати дописи на X.