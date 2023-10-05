У публікаціях X (Twitter) із посиланнями зникнуть заголовки

Соцмережа X (Twitter) вирішила прибрати заголовки в публікаціях із посиланнями, які ведуть на інші сайти тощо.
Про це пише Tech Crunch.
Тобто посилання показуватиме лише зображення з доменним іменем (імʼям сайту).
У такий спосіб Ілон Маск намагається змусити користувачів проводити більше часу безпосередньо на платформі і публікувати «довгоформатний контент».
Коли цього тижня дані компанії з вебаналітики SimilarWeb показали, що відвідуваність новинних сайтів із таких джерел, як Facebook і X, різко впала, то Ілон Маск заявив, що алгоритм X розроблений для оптимізації часу на платформі, тому посилання привертають не «так багато уваги».
- Соцмережа X (Twitter) починає співпрацювати з американською фотомоделлю і акторкою Періс Гілтон, щоб запустити на платформі нові продукти й послуги. Вона створюватиме відеоконтент про моду, красу, подорожі тощо. І під час прямої трансляції з Гілтон на X користувачі зможуть погортати каталог продуктів, а потім купити їх.
- У вересні Ілон Маск припустив, що всім користувачам X (Twitter) доведеться платити за доступ до платформи.
- У травні Ілон Маск назвав імʼя нового генерального директора Twitter (тепер Х) — ним стала Лінда Яккаріно. Він чекав, що співпраця з Яккаріно перетворить цю платформу на X — застосунок для всього.