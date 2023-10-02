Ілон Маск протестував пряму трансляцію на X(Twitter). Він грав у Diablo IV

Американський мільярдер Ілон Маск 1 жовтня вперше протестував прямі трансляції на платформі X, раніше відомій як Twitter. Під час стріму, що тривав 52 хвилини, він грав у Diablo IV.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що перші 12 хвилин зайняли налаштування стриму. Маск робив трансляцію з облікового запису під назвою cyb3rgam3r420. Під час ефіру вона зібрала 1 300 глядачів.

На своєму акаунті X Маск відзвітував, що прямі трансляції в X працюють. Людям, які захочуть коментувати стрими, потрібно буде купити передплату на X. Вона коштує $8 на місяць.

Bloomberg зазначає, що завдяки пуску прямих трансляцій Маск планує зайняти частину ринку, де зараз домінує платформа Twitch.