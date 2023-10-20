Заступниця міністра юстиції Литви розповіла про роботу групи в Гаазі, що обговорює формат майбутнього трибуналу щодо агресії

Заступниця міністра юстиції Литви Габія Грігайте-Даугірде в інтервʼю «Бабелю» розповіла про засідання групи в Гаазі, яка обговорює формат майбутнього трибуналу щодо агресії. Цю групу створили з ініціативи України. Її ідея ― зібрати експертів з міжнародного права, щоб вони могли обговорити технічні, процедурні та юридичні аспекти створення такого трибуналу. Там немає політиків. Це експерти з досвідом роботи в різних трибуналах, з теоретичними знаннями міжнародного кримінального права та міжнародного публічного права. Спочатку до групи входили лише ті країни, які говорили про повноцінний міжнародний трибунал. Згодом до неї приєдналися країни, які пропонують інші формати. «Але головне, що всі країни, які входять до групи, згодні, що трибунал для покарання російської агресії потрібний, а питання тільки в тому, у якому саме вигляді він має бути», — наголосила Габія Грігайте-Даугірде.

Зараз є два варіанти: повністю міжнародний трибунал за рекомендацією Генеральної Асамблеї ООН та інтегрований у національну систему України. У другому випадку потрібно буде змінити Конституцію України, а ще такий трибунал не зможе подолати імунітету президента. Під час останньої зустрічі в групи виникла ще одна пропозиція — передати українську юрисдикцію третій державі. Є правовий механізм, який дозволяє одній країні передавати своє кримінальне провадження іншій на будь-якій стадії від розслідування до вироку. Так буває в справах, наприклад, про транснаціональну організовану злочинність. Ця ідея має одну перевагу ― не треба змінювати українську Конституцію. «Але особисто я не думаю, що це кардинально змінить ситуацію, бо не розвʼяже питання імунітету, оскільки ми все ще матимемо юрисдикцію третьої держави», — додала заступниця міністра юстиції Литви.