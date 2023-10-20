До «Дії» додали карту з пунктами незламності

У додаток «Дія» додали нову функцію — відтепер можна знайти найближчий до себе пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут.
Карта — інтерактивна. У пошуку також можна відфільтрувати за конкретними потребами — чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.
Користуватися сервісом можна навіть офлайн, потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в «Дії», коли буде інтернет.
На мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської, а також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської (з міркувань безпеки).
- В Україні розгорнули вже понад 13 тисяч пунктів незламності. Найбільше пунктів розгорнули на Дніпропетровщині, в Києві та на Харківщині. Проте майже 2,5 тисячі пунктів треба ще доукомплектувати — це завдання для місцевої влади.
- На 96 залізничних вокзалах по всій Україні із середини жовтня почали працювати пункти незламності. Там буде безперебійне опалення, резервне електроживлення та звʼязок завдяки Starlink; там можна буде безкоштовно підзарядити техніку.
- Пункти незламності — це спеціально облаштовані намети або приміщення, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, а також скористатися інтернетом й отримати первинну медичну допомогу. Влада їх розгорнула восени 2022 року через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.