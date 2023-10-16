На 96 вокзалах України запрацювали пункти незламності

На 96 залізничних вокзалах по всій Україні із середини жовтня почали працювати пункти незламності.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

У залізничних пунктах незламності буде безперебійне опалення, резервне електроживлення та звʼязок завдяки Starlink; там можна буде безкоштовно підзарядити техніку. Такі пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Словʼянську, Києві, Львові та інших населених пунктах.

«Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом із Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешканців теплою їжею», — додає голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.