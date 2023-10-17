В Україні розгорнули вже понад 13 тисяч пунктів незламності. Їх можна буде знайти в «Дії»

В Україні розгорнули вже понад 13 тисяч пунктів незламності. Скоро можна буде знайти найближчий до себе пункт на інтерактивній карті в «Дії».

Про це 17 жовтня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Найбільше пунктів розгорнули на Дніпропетровщині, в Києві та на Харківщині. Проте майже 2,5 тисячі пунктів треба ще доукомплектувати — це завдання для місцевої влади.

«Всюди має бути генератор, пальне, Starlink, засоби опалення. Скоро всі зможуть знайти найближчий до себе пункт незламності через інтерактивну карту в «Дії», — наголосив Денис Шмигаль.