Начальником Управління преси в Міноборони став Ілларіон Павлюк

Новим начальником Управління преси та інформації Міністерства оборони України став Ілларіон Павлюк — журналіст, продюсер, письменник, медіаменеджер і вже колишній військовослужбовець Головного управління розвідки.

Про нову посаду Павлюк написав 19 жовтня у своєму Facebook.

«Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрям, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив у мене й мою команду!» — ідеться в повідомленні.

Відтак Ілларіон Павлюк очолить управління, яке раніше було в підпорядкуванні заступниці міністра оборони Ганни Маляр, яку звільнили 27 вересня разом з усіма заступниками вже колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Хто такий Ілларіон Павлюк?

Ілларіон Павлюк 1980 року народження , він родом зі Скадовська (Херсонська область). За освітою він журналіст. Павлюк — автор бестселерів «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл», «Танець недоумка», а також документальних стрічок «Код нації», «Звичайні зомбі. Як працює брехня» і «Зомбі 2. Промивка Мізків».

Він був директором некомерційної організації «Тепле Місто», є продюсером і співзасновником компанії IVORY films. У 2015 році він воював на Донбасі, а після початку повномасштабного вторгнення потрапив у підрозділ ГУР.

У березні 2023 року Павлюк представляв телеканал Міноборони «Армія ТБ», який отримав ліцензію на супутникове мовлення. Тоді він казав, що контент вироблятимуть медійники, які служать у ЗСУ, а колектив каналу на 90% складатиметься з військових. Формат каналу він охарактеризував як Discovery Military.