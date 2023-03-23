Телеканал Міноборони «Армія ТБ» отримав ліцензію на супутникове мовлення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення видала Центральній телерадіостудії Міністерства оборони супутникову ліцензію під логотипом «Армія ТБ». Термін ліцензії обмежили десятьма роками.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 23 березня, яке транслювалося в YouTube.

Під час засідання Нацради канал представляв продюсер Ілларіон Павлюк. За його словами, контент вироблятимуть медійники, які служать у ЗСУ, а колектив каналу на 90% складатиметься з військових.

Також у команді будуть: головний редактор Євген Самойленко, бренд-менеджер Остап Малашняк, головний режисер Володимир Рибась, продюсер інформаційних програм та спеціальних проєктів Роман Вінтонів та керівниця напрямку тренінгів Інна Руденко.

Формат каналу він охарактеризував як Discovery Mílitary.

Заступник голови Нацради Олег Черниш зазначив, що багато провайдерів цікавились каналом і хотіли взяти канал у свої мережі: «Тобто цей канал буде доступний не лише на супутнику, а й у кабелі».