Помер український артист і політик Сергій Сивохо

Зранку 17 жовтня помер український телеведучий і політик Сергій Сивохо. Йому було 54 роки.
Про це в Facebook повідомили подруга Сивохо Світлана Бердецька, телеведучий Олексій Суханов у Instagram та актор Дмитро Лалєнков у Facebook. Також смерть артиста у його пресслужбі підтвердили УНН та виданню «Обозреватель».
Раніше повідомлялось, що Сергій Сивохо хворий і перебуває у важкому стані. Близькі артиста пишуть, що він помер рано-вранці 17 жовтня. Достеменно причини смерті поки невідомі, але медіа пишуть, що у Сивохо була хронічна хвороба легень і він помер у Німеччині.
- Сергій Сивохо грав у КВК, знімався в кіно, вів програму «Прихована камера», був тренером «Ліги сміху» і продюсером студії «Квартал 95».
- Сивохо балотувався від «Слуги народу» як мажоритарник у 49 окрузі в Донецькій області, але посів лише третє місце, поступившись меру міста Дружківка Валерію Гнатенку та ексрегіоналу Борису Колеснікову. 21 жовтня 2019 року Сивохо призначили радником секретаря РНБО.
- Пізніше Сивохо розповів, що відповідатиме в РНБО за гуманітарну політику щодо Донбасу.
- У 2020 році Сивохо заявляв, що «внутрішній конфлікт» є перешкодою на шляху до НАТО. «Це ж видно неозброєним оком, що нічого не відбувається в цьому напрямку. Так, є прагнення. Так, воно закріплене в документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, у НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії. Що робити», — казав він.
- 12 березня 2020 року члени «Національного корпусу», зокрема ветеран полку «Азов» Сергій Тамарін, зірвали презентацію Національної платформи примирення та єдності, яку організовував Сивохо. Через вислови Сивохо про те, що в Україні триває гібридна війна, почалася сутичка, під час якої стався напад на радника секретаря РНБО.
- Пізніше Данілов заявив, що його радник Сергій Сивохо не уповноважений представляти позицію його відомства.
- Наприкінці березня 2020 Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки та оборони.
- А у червні 2020 року глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Національна платформа примирення та єдності колишнього радника секретаря РНБО Сергія Сивохо провалилися, бо над нею попрацювали «кострубато».