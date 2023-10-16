ЄС запускає операцію «гуманітарний повітряний міст» для доставки допомоги в Газу

Європейський Союз запускає операцію «гуманітарний повітряний міст» — це кілька рейсів до Єгипту, аби доставити вантажі гуманітарним організаціям, що перебувають у секторі Гази.

Про це ЄС оголосив 16 жовтня.

Перші два рейси будуть цього тижня і доставлятимуть гуманітарні вантажі ЮНІСЕФ, включаючи предмети для укриттів, ліки та гігієнічні набори. Додаткові предмети першої необхідності з екстрених запасів ЄС доступні та готові до відправлення гуманітарним партнерам, тільки-но вони про це попросять.

Євросоюз потроїв свою гуманітарну допомогу цивільним у секторі Гази і перевищив фінансування на суму €75 мільйонів. ЄС надає гуманітарну допомогу нужденним палестинцям з 2000 року, підтримуючи вразливі сімʼї, які постраждали від надзвичайних ситуацій.