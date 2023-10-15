Джерела «Бабеля»: СБУ успішно атакувала підстанцію в Бєлгородській області

Джерела «Бабеля» в Службі безпеки України показали відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області. До неї були підключені, зокрема, російські військові обʼєкти.

У СБУ попередили, що окупанти отримають відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури України.

Тим часом Міноборони рф заявило, що ППО нібито збила 27 українських дронів, а саме: 18 над Курською областю і два над Бєлгородською.

Місцеві губернатори не повідомляли про постраждалих чи руйнування — лише про падіння уламків.