Джерела «Бабеля»: СБУ успішно атакувала підстанцію в Бєлгородській області

Джерела «Бабеля» в Службі безпеки України показали відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області. До неї були підключені, зокрема, російські військові обʼєкти.
У СБУ попередили, що окупанти отримають відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури України.
Тим часом Міноборони рф заявило, що ППО нібито збила 27 українських дронів, а саме: 18 над Курською областю і два над Бєлгородською.
Місцеві губернатори не повідомляли про постраждалих чи руйнування — лише про падіння уламків.
- У вересні безпілотники Служби безпеки України успішно вдарили по електричній підстанції в Курській області росії.
- 26 вересня дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Курської області рф. Через це там стався блекаут — без світла залишилися сім населених пунктів.