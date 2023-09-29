Безпілотники СБУ успішно вдарили по електричній підстанції в Курській області росії

Безпілотники Служби безпеки України успішно вдарили по електричній підстанції в Курській області росії.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ. Також вони надали відео, на якому видно влучання.

«Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо рф і далі буде обстрілювати наші обʼєкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни», — наголосив співрозмовник «Бабеля» у Службі безпеки.

Тим часом російське Міноборони відзвітувало про «знищення 11 українських безпілотників» у Курській області.