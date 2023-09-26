Джерела «Бабеля»: СБУ влаштувала «блекаут» у Курській області росії

Дрон Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Курської області. Через це без світла залишилися сім населених пунктів.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.
«Росіяни мають розуміти: якщо вони збираються й надалі атакувати українські обʼєкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити», — зазначило джерело в СБУ.
- Зранку 26 вересня в Курській області росії внаслідок атаки безпілотника без світла залишилися сім населених пунктів. Губернатор регіону Роман Старовойт звітував про роботу ППО і заявив, що постраждалих від атаки немає.