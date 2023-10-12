Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Ізраїлю не доведеться захищатися самотужки

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Ізраїлю ніколи не доведеться захищатися самотужки, доки існує Америка. Про це він заявив 12 жовтня під час візиту до країни.

«Ви можете бути досить сильні власними силами, щоб захистити себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити. Ми завжди будемо поряд з вами», — сказав Блінкен.