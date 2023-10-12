Влада Києва підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил ЗСУ

Київська міська військова адміністрація підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил ЗСУ.
Про це пише пресслужба КМВА.
Представники повітряного командування «Центр», «Південь», «Схід» і «Захід» за дорученням командувача Повітряних сил Миколи Олещука звернулися до депутатів і мера Києва Віталія Кличка з проханням перейменувати проспект Повітрофлотський на проспект Повітряних сил.
Нова назва проспекту «підкреслить шану, любов і повагу киян до звитяг наших Героїв», пишуть у пресслужбі.
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