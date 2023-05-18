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У Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Київська міська рада продовжує дерусифікацію — три станції метро і 22 вулиці отримали нові назви.

Рішення рада ухвалила 18 квітня.

Перейменували:

  • станцію «Дружби народів» на станцію «Звіринецька»;
  • станцію «Площа Льва Толстого» на станцію «Площа Українських Героїв»;
  • проєктну станцію «Проспект Правди» на «Варшавська».

У Голосіївському районі:

  • вулицю Генерала Матикіна на вулицю Конча-Заспінську;
  • вулицю Юрія Смолича на вулицю Докії Гуменної;
  • провулок Ржевський на провулок Станіслава Лема;
  • вулицю Володі Дубініна на вулицю Рея Бредбері;
  • провулок Левітана на провулок Миколи Бурачека;
  • вулицю Пролетарську та провулок Пролетарський на вулицю Наталії Лотоцької та провулок Наталії Лотоцької;
  • вулицю Марії Боровиченко на вулицю Віри Ґедройць.

У Дарницькому районі:

  • вулицю Чкалова на вулицю Сергія Світославського;
  • провулок Лермонтова (5-й) на провулок Дмитра Цвітковського;
  • провулок Волго-Донський на провулок Надії Світличної;
  • провулок Суворова на провулок Ніни Строкатої.

У Деснянському районі:

  • вулицю Червоноткацьку на вулицю Вінстона Черчилля;
  • вулицю Некрасова на вулицю Зінаїди Тулуб;
  • вулицю Матросова на вулицю Опанаса Заливахи.

У Печерському районі:

  • Петрівську алею на алею Магдебурзького права.

У Дніпровському районі:

  • вулицю Академіка Бутлерова на вулицю Роберта Лісовського;
  • вулицю Станюковича на вулицю Любові Малої.

У Святошинському районі:

  • провулок Кулібіна на провулок Антоніни Смереки;
  • вулицю Ріхарда Зорге на вулицю Василя Єрошенка;
  • провулок Червонозаводський на провулок Анатолія Базилевича.

У Соломʼянському районі:

  • вулицю Олександра Пироговського на вулицю Григорія Кочура.

У Шевченківському районі:

  • провулок Орловського на провулок Джорджа Орвелла.

Загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських обʼєктів.