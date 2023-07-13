У Києві перейменували ще 14 топонімів, назви яких повʼязані з росією

Київська міська рада проголосувала за перейменування 14 обʼєктів у столиці, назви яких повʼязані з росією та СРСР.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Ось перелік нових назв:
У Дарницькому районі:
- сквер Трудової Слави — сквер імені Павла Горянського;
- вулиця Челюскінців — вулиця Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-й — провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-й — провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-й — провулок Щучий.
У Шевченківському районі:
- парк ім. О. С. Пушкіна — парк ім. Івана Багряного;
- сквер ім. Валерія Чкалова — сквер Літературний.
У Деснянському районі:
- провулок Ватутінський — провулок Зазимський;
- вулиця Маяковського — вулиця Тараса Коваля;
- вулиця Теодора Драйзера — вулиця Рональда Рейгана.
У Дніпровському районі:
- вулиця Травнева — вулиця Качина;
- вулиця Мініна — вулиця Олександра Лазаревського;
- вулиця Пожарського — вулиця Дмитра Багалія.
В Оболонському районі:
- вулиця Совхозна — вулиця Дунайська.
18 травня в Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці.