У Києві перейменували ще 14 топонімів, назви яких повʼязані з росією

Київська міська рада проголосувала за перейменування 14 обʼєктів у столиці, назви яких повʼязані з росією та СРСР.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Ось перелік нових назв:

У Дарницькому районі:

сквер Трудової Слави — сквер імені Павла Горянського;

вулиця Челюскінців — вулиця Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-й — провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-й — провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-й — провулок Щучий.

У Шевченківському районі:

парк ім. О. С. Пушкіна — парк ім. Івана Багряного;

сквер ім. Валерія Чкалова — сквер Літературний.

У Деснянському районі:

провулок Ватутінський — провулок Зазимський;

вулиця Маяковського — вулиця Тараса Коваля;

вулиця Теодора Драйзера — вулиця Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі:

вулиця Травнева — вулиця Качина;

вулиця Мініна — вулиця Олександра Лазаревського;

вулиця Пожарського — вулиця Дмитра Багалія.

В Оболонському районі: