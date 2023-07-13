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У Києві перейменували ще 14 топонімів, назви яких повʼязані з росією

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Київська міська рада проголосувала за перейменування 14 обʼєктів у столиці, назви яких повʼязані з росією та СРСР.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Ось перелік нових назв:

У Дарницькому районі:

  • сквер Трудової Слави — сквер імені Павла Горянського;
  • вулиця Челюскінців — вулиця Героїв Зміїного;
  • провулок Крилова 1-й — провулок Бахмутський;
  • провулок Крилова 2-й — провулок Джмелиний;
  • провулок Крилова 3-й — провулок Щучий.

У Шевченківському районі:

  • парк ім. О. С. Пушкіна — парк ім. Івана Багряного;
  • сквер ім. Валерія Чкалова — сквер Літературний.

У Деснянському районі:

  • провулок Ватутінський — провулок Зазимський;
  • вулиця Маяковського — вулиця Тараса Коваля;
  • вулиця Теодора Драйзера — вулиця Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі:

  • вулиця Травнева — вулиця Качина;
  • вулиця Мініна — вулиця Олександра Лазаревського;
  • вулиця Пожарського — вулиця Дмитра Багалія.

В Оболонському районі:

  • вулиця Совхозна — вулиця Дунайська.

18 травня в Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці.