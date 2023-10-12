У секторі Гази загинули співробітники ООН і члени Червоного Хреста

Агентство ООН у справах палестинських біженців повідомило, що 12 його співробітників загинули в секторі Гази від початку нападу ХАМАС на Ізраїль.
У повідомленні не уточнювали, чи були це палестинці, чи іноземні працівники, але раніше сказали, що серед жертв — пʼять вчителів шкіл Агентства, гінеколог, інженер, психолог-консультант і три помічники.
Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) заявила, що в секторі Гази загинули чотири її члени. Ще один загинув в Ізраїлі.
Агентство ООН у справах палестинських біженців заснували в 1949 році після першої арабо-ізраїльської війни. Воно надає державні послуги, наприклад, навчання у школах, первинну медичну допомогу та гуманітарну допомогу в Газі, на Західному березі, в Йорданії, Сирії та Лівані.
- Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль із сектору Гази 7 жовтня, оголосивши про початок операції «Повінь Аль-Акса». Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, убиваючи цивільних, військових і захоплюючи заручників. Щонайменше 560 людей стратили або розстріляли.
- Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по сектору Гази, почавши операцію «Залізні мечі». 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну і фактично заявив, що знищить як ХАМАС, так і сектор Гази.
- ООН вже фіксує воєнні злочини з обох сторін.