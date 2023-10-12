Данія і Чехія поставлять в Україну танки та бойові машини

Найближчими місяцями Данія і Чехія нададуть Україні бойові машини піхоти й танки, важке озброєння та інше обладнання.
Про це пише пресслужба чеського Міноборони.
Гроші на військову допомогу виділила Данія, а Чехія виступить посередником, оскільки озброєння куплять у чеських оборонних підприємств.
У рамках першої частини проєкту Україна отримає майже 50 бойових машин піхоти й танків, 2 500 пістолетів, 7 000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також великокаліберні боєприпаси.
Поставка включає як нове чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, що вже перебуває на озброєнні Збройних сил України.
Надалі Данія і Чехія планують передати ще 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкотних гармат, 7 000 одиниць протитанкової зброї, 10 000 ручних гранат, 60 мінометних систем і системи боротьби з дронами.
- Днями Бельгія заявила, що з 2025 року передасть Україні кілька винищувачів F-16 (їхня кількість залежатиме від «збільшення потужності» бельгійських F-35), Данія пообіцяла передати першу партію літаків F-16 Україні навесні 2024 року, США виділили пакет допомоги на $200 мільйонів, Литва оголосила про передачу двох комплексів ППО NASAMS, а на засіданні групи «Рамштайн» утворили «коаліції можливостей» для довготривалого захисту України (США очолять коаліцію, яка допомагатиме Україні розвивати Повітряні сили), а Норвегія обʼєднала зусилля зі Швецією та Данією — країни разом купуватимуть артилерійські снаряди для України.