Данія і Чехія поставлять в Україну танки та бойові машини

Найближчими місяцями Данія і Чехія нададуть Україні бойові машини піхоти й танки, важке озброєння та інше обладнання.

Про це пише пресслужба чеського Міноборони.

Гроші на військову допомогу виділила Данія, а Чехія виступить посередником, оскільки озброєння куплять у чеських оборонних підприємств.

У рамках першої частини проєкту Україна отримає майже 50 бойових машин піхоти й танків, 2 500 пістолетів, 7 000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також великокаліберні боєприпаси.

Поставка включає як нове чеське озброєння, так і відремонтовану техніку, що вже перебуває на озброєнні Збройних сил України.

Надалі Данія і Чехія планують передати ще 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкотних гармат, 7 000 одиниць протитанкової зброї, 10 000 ручних гранат, 60 мінометних систем і системи боротьби з дронами.