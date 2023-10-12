Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю. Також він зустрінеться з президентом Палестини

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю. В аеропорту Тель-Авіва його зустрічав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.
Про це повідомляють низка місцевих ЗМІ.
Блінкен планує зустрітися з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаніягу, президентом Іцхаком Герцогом і кількома міністрами. Потім Блінкен вирушить до Йорданії, де зустрінеться з головою палестинської адміністрації, президентом Махмудом Аббасом, якого ХАМАС не підтримує.
Як пише Reuters, Блінкен обговорюватиме питання звільнення понад 150 заручників, захоплених бойовиками ХАМАС, і створення безпечного коридору для евакуації цивільних із сектора Гази.
- Раніше ХАМАС відмовився від переговорів щодо заручників до закінчення ударів авіації по сектору Гази.
- Також 12 жовтня медіа писали, що Єгипет обговорює допомогу Газі, але відкидає створення безпечних коридорів для виходу цивільних. При цьому влада Єгипту готова відкрити прохід для іноземних громадян, які досі залишаються в Газі. Серед них майже 200 українців.