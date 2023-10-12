Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю. Також він зустрінеться з президентом Палестини

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю. В аеропорту Тель-Авіва його зустрічав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Про це повідомляють низка місцевих ЗМІ.

Блінкен планує зустрітися з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаніягу, президентом Іцхаком Герцогом і кількома міністрами. Потім Блінкен вирушить до Йорданії, де зустрінеться з головою палестинської адміністрації, президентом Махмудом Аббасом, якого ХАМАС не підтримує.

Як пише Reuters, Блінкен обговорюватиме питання звільнення понад 150 заручників, захоплених бойовиками ХАМАС, і створення безпечного коридору для евакуації цивільних із сектора Гази.