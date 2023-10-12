Ізраїль відправив резервістів до кордону з Ліваном і атакував у секторі Гази елітний підрозділ ХАМАС

Авіація Армії оборони Ізраїлю заявила про масовані нічні атаки на сектор Гази, під час яких знищила десятки обʼєктів, мережу тунелів і завдала удару по елітному бойовому підрозділі ХАМАС «Нохба», який очолював вторгнення на ізраїльську територію 7 жовтня. ЦАХАЛ опублікував відео удару по обʼєкті «Нохба».

Ударів завдали й по кількох оперативних штабах. Ізраїль заявляє про ліквідацію високопосадового офіцера Військово-морських сил ХАМАС Мухаммеда Абу Шамала. Відео удару по його будинку ЦАХАЛ теж опублікував. Повідомляється, що цей будинок міг використовуватися для зберігання морського озброєння.

Як передає The Times of Israel, авіація ліквідувала і журналіста-бойовика Мустафу Шахіна, який знімав і транслював атаку бойовиків на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Тим часом Ізраїль перекинув частину резервістів до міст на кордоні з Ліваном. Це відбувається на тлі загального посилення військ на півночі країни, де відучора було кілька перестрілок і понад 10 обстрілів.