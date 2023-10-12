Іспанія передасть Україні шість установок до ЗРК Hawk

Міноборони Іспанії підтвердило передачу Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів MIM-23 Hawk й анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібрів 155 і 105 мм та важких кулеметів.

За словами міністра оборони Маргарити Роблес, установки будуть інтегровані в американську батарею, а з листопада в Іспанії почнуться навчання для українських операторів і технічного персоналу ЗРК.

Вона також додала, що Мадрид відправить Києву електрогенератори, водолазні компресори й елементи зимового спорядження для військових.

Крім того, продовжаться тренування українських військових в місті Толедо та інших місцях.