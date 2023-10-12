Іспанія передасть Україні шість установок до ЗРК Hawk

Міноборони Іспанії підтвердило передачу Україні шести пускових установок для зенітно-ракетних комплексів MIM-23 Hawk й анонсувала поставку артилерійських боєприпасів калібрів 155 і 105 мм та важких кулеметів.
За словами міністра оборони Маргарити Роблес, установки будуть інтегровані в американську батарею, а з листопада в Іспанії почнуться навчання для українських операторів і технічного персоналу ЗРК.
Вона також додала, що Мадрид відправить Києву електрогенератори, водолазні компресори й елементи зимового спорядження для військових.
Крім того, продовжаться тренування українських військових в місті Толедо та інших місцях.
- Іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок до ЗРК Hawk за підсумками переговорів голови уряду Педро Санчеса і президента Володимира Зеленського.
- Раніше Іспанія передала Україні бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети, військові вантажівки, санітарні машини, надувні човни. Кількість техніки та її найменування в Міноборони країни не розголошували.