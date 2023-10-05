Іспанія надасть Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk

Іспанія надасть Україні 6 пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Про це повідомили в уряді Іспанії після переговорів премʼєра Педро Санчеса і президента України Володимира Зеленського.

Санчес пообіцяв, що Іспанія продовжить підтримувати Україну в захисті її міст, енергетичної інфраструктури та портів. Він запропонував Зеленському обладнання для розмінування, а також нові зенітні й антидронові системи та відповідні навчання для українських військових.

Також Україна готується розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Зеленський подякував премʼєру та іспанському суспільству за підтримку цього прагнення.

Перед зустріччю із Зеленським Санчес сказав, що Іспанія готова діяти, щоб розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу, однак наголосив, що варто дочекатися висновків Єврокомісії, пише іспанське видання El Pais.