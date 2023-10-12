Кількість жертв ракетного удару по Грозі зросла до 56

Зросла кількість загиблих через російський ракетний удар по селу Гроза на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Увечері 11 жовтня в реанімації померла 53-річна жінка. Кількість жертв наразі становить 56 людей.

Криміналісти й судово-медичні експерти досі ідентифікують рештки тіл, троє людей досі вважаються зниклими безвісти, тому кількість загиблих може зрости до 59.