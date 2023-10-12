Кількість жертв ракетного удару по Грозі зросла до 56

Зросла кількість загиблих через російський ракетний удар по селу Гроза на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Увечері 11 жовтня в реанімації померла 53-річна жінка. Кількість жертв наразі становить 56 людей.
Криміналісти й судово-медичні експерти досі ідентифікують рештки тіл, троє людей досі вважаються зниклими безвісти, тому кількість загиблих може зрости до 59.
- 5 жовтня російські війська вдарили ракетою «Іскандер» по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, коли там був поминальний обід на честь загиблого військового. Загинули 56 людей, ще пʼятеро поранені. Усі загиблі були мешканцями села.
- СБУ викрила двох чоловіків, які навели російський «Іскандер» на село Гроза. Ними виявилися двоє місцевих жителів, які під час окупації працювали на росіян, а потім виїхали в рф, звідки сформували мережу інформаторів. Дізнавшись точну адресу і час поминок, один із братів передав ці дані російським окупантам для прицільного удару.