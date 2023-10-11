Посол: Україна намагається евакуювати своїх громадян із сектора Гази через Єгипет

В Ізраїлі на консульському обліку перебувають близько 15 тисяч українців, у Палестині — близько тисячі, із них у секторі Гази мешкають близько 300. Ініціативна група зібрала для консульства списки українців — 160 людей підготували до евакуації з сектора Гази на Єгипет через КПП Рафах. Далі — у треті країни, адже єгиптяни не дозволяють евакуантам перебувати понад 48 годин на їхній території. Корнійчук сподівається, що 12 та 13 жовтня зможуть евакуювати максимальну кількість українців із сектора Гази.

У Тель-Авіві, за його словами, зараз спокійно. Усі ізраїльські авіакомпанії літають, літає й більшість лоукостів. Але, враховуючи ажіотаж, вартість квитків зросла у 3—4 рази. Зараз вартість квитків до Європи сягає $1 тисячі в один кінець. Посольство надає допомогу найбільш уразливим верствам населення — тим, які були в Ізраїлі на лікуванні, які були з дітьми, туристи, у яких скасували рейс. Посольство за «довоєнною» ціною роздало їм 200 квитків на евакуаційний рейс до Румунії, він буде 14 жовтня. На 15 жовтня планують ще один рейс. Виїхати безкоштовно неможливо. «Ми допомагаємо тим, у кого дійсно немає можливості придбати квитки», — пояснив Корнійчук.