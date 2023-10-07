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МЗС: Серед постраждалих в Ізраїлі наразі немає громадян України. Відомство створило оперативний штаб

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Міністерство створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі та рекомендує:

  • Утриматися від відвідування центральних і південних районів країни.
  • Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю.
  • У разі обстрілів може лунати сирена попередження. МЗС закликає уважно ставитися до всіх таких попереджень і дотримуватись інструкцій місцевої влади.
  • У разі перебування в населених пунктах Ізраїлю, що в безпосередній близькості до сектора Гази, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендують негайно прямувати до укриття.
  • Слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту Армії оборони Ізраїлю https://www.oref.org.il/en (лінк доступний з території Ізраїлю).
  • Якщо українські громадяни потрапили в надзвичайну ситуацію, їм необхідно звертатися на такі гарячі лінії:

посольства України в Ізраїлі: +972 546 676 782;

української дипустанови в місті Рамалла: +972 59 823 93 99.

  • Уранці 7 жовтня бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Бойовики сектора Гази заявили, що розпочинають масштабну операцію проти Ізраїлю під назвою «Потоп Аль-Акси». Вони закликали всіх палестинців стати до зброї. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» в секторі Гази.
  • У ХАМАС заявили, що під час операції на території Ізраїлю захопили в полон близько 35 ізраїльських військових. Зараз бої тривають як мінімум у семи місцях.
  • За даними ізраїльських медіа, кількість постраждалих вже сягнула 200.