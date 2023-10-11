В Ізраїлі загинув третій українець. МЗС працює над евакуацією

У Ізраїлі через війну з палестинськими бойовиками руху ХАМАС загинув ще один українець. Кількість загиблих громадян України зросла до трьох.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Наразі відомо, що девʼятеро українців отримали поранення, а шестеро вважаються зниклими безвісти.

Штаб МЗС України в Ізраїлі вже опрацював понад тисячу заявок від українців. Майже 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси, тому триває робота з їхнього повернення. Також 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Гази. Штаб МЗС опрацьовує шляхи виїзду, але ситуація через бої дуже складна.