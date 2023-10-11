Бельгія передасть Україні податки із заморожених російських активів — €1,7 мільярда

У 2024 році Бельгія передасть на допомогу Україні €1,7 мільярда — це податки з доходів від заморожених російських активів.

Про це заявив премʼєр-міністр Бельгії Александр Де Кро на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

Фінансові інституції Бельгії та Євросоюзу заморозили російські активи й доходи від них, однак Брюссель має доступ до податків від цих доходів, які він і передасть Україні. Для цього створили спеціальний фонд підтримки. Гроші підуть на військову техніку, гуманітарну підтримку, макрофінансову допомогу тощо.

Щоб передати активи й доходи, довелося б змінювати законодавство ЄС, але поки що цього не сталося. Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів для підтримки України.

Хто і як може передати Україні заморожені російські активи

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозили ще $8 мільярдів російських активів.

Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України. Тим часом Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з таких активів.

7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (€35 мільйонів).