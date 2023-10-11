Борис Джонсон: Парламент Британії підтримає конфіскацію російських активів для України, але для цього потрібен час

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країні потрібно конфіскувати російські активи на відбудову України.

Про це він сказав в інтервʼю «Бабелю».

«Після цих подій я не можу навіть уявити, щоб Велика Британія розморозила і повернула назад російські активи. Ці гроші — приблизно $300 мільярдів — використовуватимуть для відбудови України», — додав політик.

На його думку, британський парламент підтримає ідею передати російські активи Україні, але для цього знадобиться час.

«Насправді це питання обговорюють й у Сполучених Штатах. Сенатор-демократ Річард Блюменталь очолює кампанію з цього приводу, і я підтримую його. Я не зовсім розумію, чому міжнародні юристи стурбовані через конфіскацію активів, але ці гроші ніколи не повернуться в росію, тому краще зробити так, щоб вони пішли на відновлення України», — наголосив Джонсон.

Зараз Борис Джонсон міркує, як підштовхнути уряд до того, щоб він запропонував парламенту ідею з конфіскацією.