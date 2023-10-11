«Намагався залякати». Борис Джонсон розказав про розмову з путіним перед вторгненням рф в Україну

Експремʼєр Британії Борис Джонсон розмовляв із президентом рф путіним на початку лютого 2022 року — за кілька тижнів до початку повномасштабної війни. Під час розмови путін намагався залякати британського політика.
Про це Джонсон розказав в інтервʼю «Бабелю».
У розмові путін заявив Джонсону, що не збирається нападати на Україну, і обурювався, що Україна хоче приєднатися до НАТО.
«Я сказав те, що на той момент було правдою: що Україна не приєднається до НАТО найближчим часом, бо багато інших країн ― французи, німці, угорці ― проти. Я казав, що Україна для нього не загроза. Путін уточнив, що означає «найближчим часом» ― наступного місяця, наступного року. Він намагався змусити мене сказати, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Я не міг так сказати, бо не вірив у це», — додав Джонсон.
Однак зараз, за його словами, аргументів проти вступу України в НАТО немає, бо раніше країну не брали через страх перед путіним, і «це призвело до найгіршої за 80 років війни в Європі».
«Ще під час цієї розмови путін грався зі мною. Він намагався представити цей конфлікт як ядерне протистояння між росією і НАТО. Він неоднозначно пожартував, мовляв, «я не хотів би завдати тобі шкоди ядерною зброєю, Борисе». Тобто він натякав, що це може статися випадково і такі помилки нікому не потрібні. Він намагався залякати», — наголосив Джонсон.
Британський експремʼєр вважає, що насправді вторгнення росії відбулося не через НАТО, а через «нелюбов до України й страх, що вона обере інший, відмінний від росії шлях» — путін хотів придушити українську свободу і відбудувати радянську імперію.
- 11 липня на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники та будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс скасував ПДЧ для України. Натомість країни «Великої сімки» та країни Північної Європи заявили про готовність надати гарантії безпеки для України. Детальніше про них тут. Уже 24 країни НАТО підтримали членство України. Наразі в українській армії запровадили майже чверть стандартів НАТО.