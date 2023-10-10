УЄФА все ж вирішила не допускати російські команди U-17 до європейських змагань

Виконавчий комітет УЄФА скасував дозвіл брати участь у європейських змаганнях для російських команд U-17.
Про це пише Associated Press.
Заборону на участь наклали на початку повномасштабного російського вторгнення. Коли її скасували 26 вересня, це викликало розкол у виконавчому комітеті УЄФА.
При цьому 12 із 55 європейських федерацій-членів відмовилися грати з будь-якими російськими командами. Серед них — Польща, Англія, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія.
Після нового засідання виконавчий комітет УЄФА заявив, що заборону поновили, бо «не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати».
- УЄФА і керівний орган світового футболу ФІФА в лютому 2022 року вирішили, що всі російські команди — і збірні, і клуби — будуть відсторонені від участі в міжнародних змаганнях. Також заявку росії на проведення Чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 роках визнали неприйнятною.