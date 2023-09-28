Швеція, Данія, Фінляндія та Норвегія також проти російських команд на УЄФА

Швеція, Данія, Фінляндія та Норвегія теж бойкотуватимуть повернення російських команд на змагання УЄФА у віковій категорії U17.

Про це пишуть національні федерації футболу.

Футбольна асоціація Норвегії заявила, що УЄФА вирішила допустити росіян у віковій категорії U17 без відома країни, і написала: «Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських, поки триває війна».

«У Футбольній асоціації Фінляндії ми не погоджуємося з рішенням УЄФА дозволити юнацьким національним збірним росії повернутися до міжнародних змагань. Повернення російських та білоруських збірних має й надалі бути заборонене», — написала пресслужба.

Очільник пресслужби Данської футбольної асоціації сказав, що жодна збірна Данії з футболу не змагатиметься з росіянами.

Футбольна асоціація Швеції також не підтримує рішення УЄФА про допуск молодіжних збірних росії до змагань УЄФА.