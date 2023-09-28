Швеція, Данія, Фінляндія та Норвегія також проти російських команд на УЄФА

Швеція, Данія, Фінляндія та Норвегія теж бойкотуватимуть повернення російських команд на змагання УЄФА у віковій категорії U17.
Про це пишуть національні федерації футболу.
Футбольна асоціація Норвегії заявила, що УЄФА вирішила допустити росіян у віковій категорії U17 без відома країни, і написала: «Ми дотримуємося позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських, поки триває війна».
«У Футбольній асоціації Фінляндії ми не погоджуємося з рішенням УЄФА дозволити юнацьким національним збірним росії повернутися до міжнародних змагань. Повернення російських та білоруських збірних має й надалі бути заборонене», — написала пресслужба.
Очільник пресслужби Данської футбольної асоціації сказав, що жодна збірна Данії з футболу не змагатиметься з росіянами.
Футбольна асоціація Швеції також не підтримує рішення УЄФА про допуск молодіжних збірних росії до змагань УЄФА.
- 26 вересня УЄФА послабила повну заборону на участь російських команд у своїх змаганнях. Командам U-17 дозволили грати без прапора, російської форми й гімну, а також на нейтральних полях.
- При цьому УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію росії проти України, і запевняє, що заборона на участь інших команд залишається чинною до завершення «конфлікту». Там кажуть, що дії дорослих не мають впливати на право дітей грати на міжнародному рівні.
- Після цього Федерація футболу Англії виступила проти рішення УЄФА. Англійці не гратимуть із росіянами в жодній віковій категорії.
- Українська асоціація футболу також заявила, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд. Україна звернулася до інших асоціацій — членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.
- Латвія, Литва і Польща бойкотуватимуть турніри УЄФА за участі російських команд.