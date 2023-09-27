Збірна Англії проти рішення УЄФА допустити російські команди U-17. Англійці не гратимуть із росіянами

Футбольна асоціація Англії відреагувала на допуск УЄФА збірної росії та російських команд U-17 до свої змагань.

Англійська асоціація заявила, що англійці не гратимуть із російськими командами в жодних вікових категоріях. «Ми не підтримуємо позицію повторного допуску росії до змагань УЄФА в різних вікових категоріях, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти росії», — заявили в організації, пише The Times.