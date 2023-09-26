УЄФА допустить російські команди U-17 до європейських змагань

Виконавчий комітет УЄФА вирішив дозволити російським командам U-17 брати участь у своїх змаганнях. Цю заборону наклали на початку російського вторгнення в Україну.

Помʼякшуючи заборону, УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію російської федерації проти України, і запевняє, що заборона на участь іншим командам залишається чинною до завершення «конфлікту».

Комітет звернувся до адміністрації союзу з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило повернути російські команди U-17 (дівчат і хлопців), навіть якщо жеребкування турнірів уже відбулося.

Водночас усі матчі російських команд проводитимуться без прапора країни, гімну, національної екіпіровки і на нейтральній території.

«Відсторонення російських дорослих команд відображає зобовʼязання УЄФА протистояти насильству та агресії. Ми сповнені рішучості дотримуватися такої позиції, доки не закінчиться війна й не відновиться мир. Але, забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній цілісний розвиток, але й прямо дискримінуємо їх», — мотивував рішення комітету президент УЄФА Александер Чеферін.