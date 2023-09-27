Латвія і Польща теж бойкотуватимуть турніри УЄФА за участі російських команд

Федерація футболу Латвії та Польський футбольний союз заявили, що не змагатимуться у жодному турнірі УЄФА, якщо там будуть росіяни.
Про це повідомила пресслужба латвійської федерації і написав президент футбольного союзу Польщі Цезарій Кулеша.
Збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд незалежно від місця проведення ігор або форми представництва російських футболістів.
«Це суперечить твердій позиції LFF щодо війни, яку росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься в силі до завершення бойових дій в Україні», — написала пресслужба.
Аналогічної позиції дотримується Польський футбольний союз.
«Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення», — зазначив Кулеша.
- 26 вересня УЄФА послабила повну заборону на участь російських команд у своїх змаганнях. Командам U-17 дозволили грати без прапора, російської форми й гімну, а також на нейтральних полях.
- При цьому УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію росії проти України, і запевняє, що заборона на участь інших команд залишається чинною до завершення «конфлікту». Там кажуть, що дії дорослих не мають впливати на право дітей грати на міжнародному рівні.
- Після цього Федерація футболу Англії виступила проти рішення УЄФА. Англійці не гратимуть із росіянами в жодній віковій категорії.
- Українська асоціація футболу також заявила, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд. Україна звернулася до інших асоціацій — членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд із рф за умови їхнього допуску.