У військкоматі Чернівців побили чоловіка на очах у поліції. Почалось розслідування

У Чернівецькому обласному центрі комплектування проводять службову перевірку через відео з побиттям чоловіка у приміщенні центру на очах у поліцейських.

Про це повідомляють пресслужба ТЦК і «Суспільне» з посиланням на джерела.

Подія трапилась торік 31 липня. За даними джерела «Суспільного», невідомий викликав поліцію у комендантську годину через нібито знущання над твариною, а коли виклик не підтвердився, чоловіка, який жив за адресою виклику, відвезли до Чернівецького міського центру комплектування.

На відео видно, що чоловіка привезли у кайданках. У присутності трьох поліцейських його почав бити невідомий у цивільній формі, а згодом і двоє чоловіків у військовій формі — ймовірно, представники ТЦК. З нього нібито вибивали згоду підписати повістку.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження, але у центрі комплектування стверджують, що їм про це не повідомляли, тому розпочали службову перевірку.

«Керівництво Чернівецького обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що вже встановили усіх на відео, і підтверджують, що чоловіка били представники ТЦК. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Підозрюваним готують підозри за статтями про умисні легкі тілесні ушкодження, перевищення влади та викрадення людини. Винним загрожує до 12 років позбавлення волі.