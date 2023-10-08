У Тернополі працівники ТЦК побили мобілізованих. Правоохоронці почали розслідування

У мережі поширилось відео з тернопільського ТЦК — на кадрах видно, як чоловіки у військовій формі застосовують фізичну силу до, імовірно, мобілізованих. За справою відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про початок перевірки. Він також закликає громадян не замовчувати такі випадки насильства.

Крім того, міський голова Сергій Надал звернувся до Тернопільського територіального центру комплектування з проханням «коректно ставитися до всіх мобілізованих».