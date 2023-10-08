Медіа: У Швейцарії діють 20% від усіх російських шпигунів у Європі

У Швейцарії живе близько 80 російських шпигунів — це одна пʼята від усіх, які діють у Європі.

Про це пише газета NZZ із посиланням на звіт розвідки.

Найбільше російських шпигунів — у Женеві й Берні, сказав старший чиновник Федеральної розвідувальної служби Швейцарії (NDB) членам Комісії із зовнішньої політики Нацради.

Тоді як більшість країн Європейського Союзу висилають працівників посольств рф, які виявляються шпигунами, Швейцарія дотримується нейтралітету.

«Федеральна рада не запроваджує жодних санкцій у вигляді висилки дипломатів», — сказав газеті речник Міністерства закордонних справ Швейцарії і додав, що країна в такий спосіб зберігає канали звʼязку з росією.

Однак коли Швейцарія все ж висилає дипломатів, то робить це публічно і з міркувань внутрішньої безпеки.