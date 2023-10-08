Медіа: У Швейцарії діють 20% від усіх російських шпигунів у Європі

У Швейцарії живе близько 80 російських шпигунів — це одна пʼята від усіх, які діють у Європі.
Про це пише газета NZZ із посиланням на звіт розвідки.
Найбільше російських шпигунів — у Женеві й Берні, сказав старший чиновник Федеральної розвідувальної служби Швейцарії (NDB) членам Комісії із зовнішньої політики Нацради.
Тоді як більшість країн Європейського Союзу висилають працівників посольств рф, які виявляються шпигунами, Швейцарія дотримується нейтралітету.
«Федеральна рада не запроваджує жодних санкцій у вигляді висилки дипломатів», — сказав газеті речник Міністерства закордонних справ Швейцарії і додав, що країна в такий спосіб зберігає канали звʼязку з росією.
Однак коли Швейцарія все ж висилає дипломатів, то робить це публічно і з міркувань внутрішньої безпеки.
- Німеччина звинуватила двох російських шпигунів у державній зраді. Один з них працював у Федеральній розвідувальній службі.
- У вересні Данія скоротила штат посольства росії в Копенгагені. У МЗС країни написали, що Копенгаген і Москва вели переговори щодо видачі віз данським співробітникам посольства, але російська сторона регулярно намагалася домогтися віз для офіцерів спецслужб рф.
- Уряд Молдови вирішив скоротити кількість дипломатів російського посольства на тлі розслідування про те, що розвідка рф стежить за молдовською владою через антени посольства.
- У липні Фінляндія закрила російське генконсульство у місті Турку.