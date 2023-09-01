Данія скорочує штат посольства росії в Копенгагені

Міністерство закордонних справ Данії заявило російському послу Володимиру Барбіну, що чисельність посольства росії в Копенгагені необхідно скоротити до рівня представництва штату посольства Данії в Москві.

Тобто чисельність російського посольства обмежать до пʼяти дипломатів і двадцяти людей з адміністративно-технічного персоналу. Скорочення має відбутися до 29 вересня 2023 року.

У пресслужбі МЗС Данії пишуть, що тривалий час Копенгаген і Москва вели переговори щодо видачі віз данським співробітникам посольства, однак безрезультатно, бо російська сторона регулярно намагалася домогтися на переговорах віз для офіцерів спецслужб рф.