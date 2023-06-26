Звіт: Швейцарія залишається однією з найгарячіших точок для російського шпигунства

Росія має у Швейцарії десятки шпигунів, замаскованих під дипломатів, у посольстві в Берні та в російській місії при Організації Обʼєднаних Націй у Женеві.

Про це 26 червня повідомило швейцарське розвідувальне агентство NDB у своєму річному звіті.

Із приблизно 220 людей, акредитованих як дипломатичний чи адміністративно-технічний персонал у дипломатичних та консульських представництвах у Женеві та Берні, принаймні третина, ймовірно, все ще працює в російських спецслужбах.

У загальноєвропейському масштабі Швейцарія є однією з держав, де під дипломатичним прикриттям діють найбільше співробітників російської розвідки, зокрема через її роль для міжнародних організацій.