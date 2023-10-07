На окупованій Херсонщині підірвали авто із секретарем «Єдиної росії» — він загинув

На окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина росія» Володимира Малова.
Про це 7 жовтня повідомив «губернатор» регіону і колаборант Володимир Сальдо, а смерть Малова підтвердив «оперативний штаб» області.
Малов помер у місцевій лікарні від отриманих травм.
29 серпня в Новій Каховці стався вибух у житловому будинку, де розташоване регіональне відділення партії «Єдина росія». За день до цього «глава» адміністрації міста Володимир Леонтьєв приймав громадян у цьому приміщенні.
- На окупованій Херсонщині діє рух опору росіянам. Так, у березні підірвали машину з колаборантом, керівником сіл Любимівка і Василівка Каховського району Андрієм Штепою, також вбили «командира взводу» російських силовиків, колаборанта Сергія Москаленка, якого журналісти вважають причетним до катування людей в Новій Каховці, заступника голови окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стремоусова і народного депутата України Олексія Ковальова, який перейшов на бік росіян.