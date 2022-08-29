Росія офіційно підтвердила смерть нардепа-колаборанта олексія ковальова

Слідчий комітет росії офіційно підтвердив смерть нардепа-колаборанта олексія ковальова.
Ковальов помер вдома на окупованій території Херсонської області 28 серпня від вогнепального поранення, також з ним загинула його співмешканка.
Інформація про загибель ковальова у Залізному Порту почала зʼявлятись 29 серпня. За даними журналістів, колаборанта із вогнепальним пораненням знайшла вдома мама.
- 22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його авто, але він вижив. 4 липня ковальов в окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».
- Ковальов у 2019 році обрався у Верховну Раду на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» та був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Після початку широкомасштабної війни ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 8 червня проти нього порушили справу за колабораціонізм. Державне бюро розслідувань заявило, що підконтрольні ковальову підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф. Партія «Слуга народу» виключила його зі своєї фракції і звернулася до Верховної Ради, щоб позбавити ковальова мандата, а також закликала Генпрокуратуру та СБУ якнайшвидше передати справу ковальова до суду та конфіскувати його майно й активи.