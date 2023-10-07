Reuters: США готують новий пакет озброєнь для України, попри ситуацію в Конгресі

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України, пише Reuters.

За даними джерел агентства, Пентагон витратить на це кошти, що їх виявили в червні, — наслідок бухгалтерської помилки. Міністерство оборони США все ще має близько $5,4 мільярда, оскільки переоцінило надане Україні від початку повномасштабної війни американське озброєння.

Ці гроші дозволяють надіслати Києву додаткову зброю та боєприпаси, попри виключення майбутньої допомоги Україні із законопроєкту про тимчасовий бюджет, ухваленого Палатою представників.

Склад наступного пакета допомоги все ще обговорюють. Його орієнтовна вартість — близько $200 мільйонів. Очікують, що про допомогу оголосять 11 жовтня на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

Що відбувається в США?

Із 1 жовтня у США міг настати шатдаун — часткове призупинення роботи уряду, якщо Палата представників і Сенат не схвалили би вчасно бюджетні питання. Тимчасовий бюджет у цей день погодили на 45 днів, але до нього не включили додаткової допомоги Україні. У Конгресі точаться дебати через політичні розбіжності — праві республіканці виступають проти підтримки України, а частина партії вагається. Тому Конгрес має знайти компромісні рішення щодо бюджету на 2024 фіскальний рік. Законодавці мають обговорити окремий законопроєкт про військову допомогу Києву на $24 мільярди.

3 жовтня спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади. Тепер Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони до обрання нового спікера. Без розгляду залишиться і допомога Україні.

Палата представників планує повернутися до роботи не раніш як 10 жовтня, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів. За ієрархією це може бути лідер більшості Стів Скаліз, або ж інші кандидати, яких оберуть під час обговорення.