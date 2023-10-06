Компанія Пригожина купила за понад $30 мільйони два китайські супутники. Імовірно, вони допомогали готуватися до заколоту

У листопаді 2022 року компанія «Ника-Фрут», яка належала Євгенію Пригожину, купила у китайської Beijing Yunze Technology Co. Ltd. два розвідувальні супутники — JL-1 GF03D 12 і JL-1 GF03D 13, які перебувають на орбіті на висоті 535 кілометрів над Землею. З їхньою допомогою «ПВК Вагнера», імовірно, готувалася до червневого заколоту.

Про це пише AFP.

Журналісти верифікували підпис гендиректора «Ника-Фрут» Івана Мечетіна, який підписав контракт із Beijing Yunze Technology. За даними джерела в європейській службі безпеки, контракт передбачає надання за запитом зображень і з інших супутників компанії. Покупець отримував супутникові знімки Лівії, Судану, ЦАР та Малі, де діє «ПВК Вагнера».

Як розповіло AFP джерело в розвідці, наприкінці травня «ПВК Вагнера» замовила знімки російських територій від кордону з Україною до Москви. Серед обʼєктів, знятих супутниками, був штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону і місто Грозний. Супутники обстежили зону, якою «вагнерівці» йшли до Москви.

Дослідник аерокосмічної галузі Корнельського університету у США Грегорі Фалько вважає, що використання «вагнерівцями» китайських супутників показує обмеженість росії в цьому секторі — супутникова програма рф у поганому стані, тому вони вирішили покладатися на китайців.