Компанія Пригожина купила за понад $30 мільйони два китайські супутники. Імовірно, вони допомогали готуватися до заколоту

У листопаді 2022 року компанія «Ника-Фрут», яка належала Євгенію Пригожину, купила у китайської Beijing Yunze Technology Co. Ltd. два розвідувальні супутники — JL-1 GF03D 12 і JL-1 GF03D 13, які перебувають на орбіті на висоті 535 кілометрів над Землею. З їхньою допомогою «ПВК Вагнера», імовірно, готувалася до червневого заколоту.
Про це пише AFP.
Журналісти верифікували підпис гендиректора «Ника-Фрут» Івана Мечетіна, який підписав контракт із Beijing Yunze Technology. За даними джерела в європейській службі безпеки, контракт передбачає надання за запитом зображень і з інших супутників компанії. Покупець отримував супутникові знімки Лівії, Судану, ЦАР та Малі, де діє «ПВК Вагнера».
Як розповіло AFP джерело в розвідці, наприкінці травня «ПВК Вагнера» замовила знімки російських територій від кордону з Україною до Москви. Серед обʼєктів, знятих супутниками, був штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону і місто Грозний. Супутники обстежили зону, якою «вагнерівці» йшли до Москви.
Дослідник аерокосмічної галузі Корнельського університету у США Грегорі Фалько вважає, що використання «вагнерівцями» китайських супутників показує обмеженість росії в цьому секторі — супутникова програма рф у поганому стані, тому вони вирішили покладатися на китайців.
- Під час заколоту Євгенія Пригожина 23—24 червня 2023 року найманці «ПВК Вагнера» захопили штаб Південного військового округу, а інша група бійців рушила до Москви через Воронезьку і Липецьку області. Коли 24 червня Пригожин оголосив про закінчення заколоту, «вагнерівці» були приблизно за 200 кілометрів від столиці рф.
- Увечері 23 серпня стало відомо, що в Бологовському районі Тверської області розбився літак бізнес-класу, власником якого був Євгеній Пригожин. Голова «ПВК Вагнера» був у списку пасажирів. Влада заявила, що семеро пасажирів і троє членів екіпажу літака загинули. 27 серпня Слідчий комітет рф офіційно підтвердив загибель Пригожина й одного з головних командирів «вагнерівців» Дмитра Уткіна, який теж був на борту.